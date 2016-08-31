Тамбов, 31 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность отказа тамбовского избиркома в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы представителю ПАРНАСа Владимиру Жилкину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила секретарь областной избирательной комиссии Галина Макарова.

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Ранее избирательная комиссия Тамбовской области отказала в регистрации кандидату из-за того, что Владимир Жилкин является членом другой партии — «Справедливой России». Еще в 2015 году на выборах в Тамбовскую городскую думу кандидат подал в комиссию заявление, в котором указал членство в «СР». Также справка о том, что Жилкин — справедливоросс, была предоставлена и из областного отделения партии. Сам кандидат отрицал свою связь с партией Сергея Миронова. Однако сначала областной суд, а затем Верховный суд не нашли подтверждения слов Владимира Жилкина.

«Заседание Верховного суда состоялось 30 августа. В законе «О политических партиях» установлен прямой запрет, партия не может выдвинуть кандидата, который является членом другой партии. В этом случае все документально подтверждено», — сказала Галина Макарова.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы состоятся 18 сентября. В Тамбовской области сформировано два одномандатных округа, в которых баллотируются 16 кандидатов. Трем было отказано в регистрации. Кроме Владимира Жилкина, отказ получили самовыдвиженцы Николай Кобяков и Андрей Толкачев. Также 18 сентября состоятся выборы в Тамбовскую областную думу.