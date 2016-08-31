Анкара, 31 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Флаги Турции и ЕС

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил 31 августа, что сделанные днем ранее комментарии европейского комиссара ФРГ являются демонстрацией «культурного расизма» Берлина, сообщает Reuters.

С таким заявлением турецкий чиновник выступил в интервью СМИ страны.

Напомним, днем ранее европейский комиссар ФРГ по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер заявил, что Турция, скорее всего, не станет членом ЕС, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с учетом нынешних условий вступление Турции в ЕС не является «реалистичным».