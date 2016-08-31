Чита, 31 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Черновском районе Читы обнаружен убитым 10-летний мальчик, его 12-летняя сестра доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Правоохранители расыскивают неизвестного злоумышленника, совершившего нападение на детей, сообщает 31 августа следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

wallspaper.ru Убийство

Трагедия произошла вечером 30 августа. Родители отправили брата и сестру на дачу, находящуюся недалеко от дома, чтобы те полили растения. Когда через три часа дети не вернулись, родные отправились на их поиски. Тело мальчика было найдено в теплице, рядом с ним лежала его сестра.

По версии следствия, неизвестный умышленно нанес детям множественые рубленные раны. Девочка находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой головы. По факту убийства ребенка и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.