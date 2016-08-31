Махачкала, 31 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Коррупционных проявлений в сфере земельных отношений в Дагестане встречается достаточно много. И главной причиной этого является закрытость и непрозрачность земельных отношений. Как сообщили ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе главы и правительства Дагестана, такое заявление сделал глава республики Рамазан Абдулатипов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в РД. По его мнению, главное на сегодня — еще более активное введение земельных ресурсов в рыночное хозяйство.

publicdomainpictures.net Коррупция

Коррупционные правонарушения проявляются в незаконном предоставлении земельных участков, переводе земель из одной категории в другую с последующим предоставлением в собственность, создании административных барьеров при предоставлении земли, нецелевом или незаконном использовании земли, самозахватах.

Чаще всего нарушения происходят в столице республики. По мнению главы города Мусы Мусаева, в настоящий момент оспаривается право на владение 160 земельными участками, которые должны быть выведены из чужого незаконного владения. Общая площадь оспариваемых участков составляет 500 гектаров.

Прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов на совещании заявил, что надзорными органами всего выявлено 3000 нарушений закона в данной сфере. В текущем году — 1200. За различные злоупотребления к уголовной ответственности привлечен ряд высокопоставленных чиновников.

Глава Дагестана заявил, что для противодействия коррупции в земельной сфере необходимо подключить механизмы гражданского контроля, а также изучить опыт других субъектов, где эта проблема уже решена.

Отметим, в Дагестане на данный момент действует мораторий на приватизацию земель сельхозназначения. Кроме того, в республике почти миллион гектаров земель сельхозназначения находятся в статусе земель отгонного животноводства.

Махинации с землей стали причиной возбуждения уголовного дела против бывшего главы Дербентского района Курбана Курбанова в 2014 году. По версии следствия, он, в нарушение земельного законодательства, передал земли Дербентского района общей площадью 56 га, находящиеся в собственности правительства республики иным лицам. В 2015 году за аналогичное преступление при распределении земель дело было возбуждено и против экс-мэра города Дербент Имама Яралиева.