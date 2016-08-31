Цхинвал, 31 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Южная Осетия закрыла границу с Грузией в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в республиканских школах, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности.

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Торжественные линейки пройдут в 53 школах Южной Осетии. День знаний отметят также в югоосетинском университете, многопрофильном колледже и медтехникуме. В этом году впервые за школьные парты в республике сядут 620 первоклашек.

«Комитет государственной безопасности информирует, что в связи проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, 1 сентября в целях усиления мер безопасности с 20:00 часов 30 августа не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы с Грузией», — отметили в КГБ.

Работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится в 7:00 часов 2 сентября.

Следить за порядком и безопасностью 1 сентября будут более 500 сотрудников органов внутренних дел. Все школы будут проверены с помощью специальных технических средств и взяты под круглосуточную охрану. Дополнительные меры безопасности приняты и сотрудниками Госавтоинспекции.