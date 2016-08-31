Ярославль, 31 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в настоящее время уже готовится пакет соответствующих поручений органам исполнительной власти. Также будут пересмотрены механизмы взаимодействия с федеральными структурами.

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Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ставит амбициозную задачу вывести регион на передовые позиции в сфере экономики и инвестиций. По его мнению, необходимо стимулировать размещение на территории области высокотехнологичных предприятий. Причем приоритет должен отдаваться проектам импортозамещения.

«Успешные предприятия — основа экономики Ярославской области. Наша задача — чтобы их стало больше. Правительство области выполняет и будет выполнять все обязательства по действующим инвестиционным соглашениям. Мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для всех инвесторов», — сказал Дмитрий Миронов.

При этом, по словам главы региона, необходима модернизации системы государственной поддержки бизнеса. В настоящее время готовится пакет поручений органам исполнительной власти с конкретными задачами по привлечению инвестиций в регион и улучшению инвестиционного климата. Также следует пересмотреть механизмы взаимодействия с федеральными финансовыми центрами, институтами развития, крупными федеральными финансовыми институтами, вертикально интегрированными компаниями и естественными монополиями.

Дмитрий Миронов считает, что обновления требует и стратегия развития муниципальных образований, особенно в части территориального зонирования и размещения производственных ресурсов.

«Каждая территория должна определиться с приоритетами своего развития. На органы власти в связи с этим ложится особая ответственность. От совместных и согласованных действий правительства области, муниципалитетов и федеральных структур зависят благополучие и стабильность нашего региона, благосостояние жителей», — отметил врио губернатора.

По прогнозам регионального департамента инвестиционной политики, по итогам 2016 года объем инвестиций ожидается на уровне 81,5 миллиарда рублей, что на 6,5% больше показателя предыдущего года. На территории области действует система государственной поддержки инвесторов, введены налоговые льготы для приоритетных проектов. В настоящее время их 24 с общим объемом инвестиций свыше 58 миллиардов рублей. Объем государственной поддержки в форме налоговых льгот за счет областного бюджета составил 186,9 миллиона рублей.