Тайбэй, 31 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В результате коррупционного скандала на Тайване 14 человек были отправлены в тюрьму на срок до 17 лет лишения свободы, сообщает 31 августа AFP.

Burma Democratic Concern (BDC) Сто коррупции!

Чиновники тайваньской железнодорожной администрации заключили с частными предпринимателями восемь контрактов на общую сумму 34,7 млн долларов в обмен на бесплатное посещение ночных клубов, где чиновником оказывались бесплатные сексуальные услуги.

Семь должностных лиц тайваньской железнодорожной администрации были признаны виновными и осуждены за коррупцию. Глава строительной компании и шесть предпринимателей также были заключены в тюрьму на срок до пяти лет за подкуп чиновников.

Все подсудимые были признаны виновными, и 30 августа районный суд Тайчжуна, расположенный в центральной части Тайваня, вынес подсудимым обвинительный приговор.