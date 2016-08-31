Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утром 31 августа произошло тройное ДТП с участием маршрутного такси и пассажирского автобуса. «На Нагибина автобус врезался в маршрутку и зацепил легковушку», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» Роман Б. Из-за аварии движение по проспекту было затруднено, передает корреспондент ИА REGNUM.

PublicDomainPictures Автобус после аварии

В ГУ МВД России по региону разъяснили, что дорожная авария произошла на улице Нариманова. На дороге столкнулись маршрутка «Hyundai County» и легковушка «Hyundai Accent». По предварительным данным, пострадали три пассажира маршрутного такси.

На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, что с января по июль на Дону произошло 18 ДТП с участием автобусов. В результате погиб один человек, травмы получили 16 участников аварий.