Псков, 31 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Задолженность муниципалитетов Псковской области за потребленные топливно-энергетические ресурсы с начала 2016 года по 1 августа снизилась с более 1,1 млрд рублей до 992 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

По словам и. о. председателя областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, с целью снижения размера долга 29 предприятий ЖКХ получили субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов. «Главное, чтобы не было генерации новых долгов. За этим нужно следить», — прокомментировал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

В настоящее время общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Псковской области к отопительному сезону составляет 73%. На подготовку к предстоящему отопительному сезону из консолидированного бюджета направлено 574 млн рублей. Средства пошли на строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов ЖКХ, приобретение топлива и формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов.

На сегодняшний день жилищный фонд готов на 78%, котельные — на 72%, тепловые сети — на 81%. Нормативные запасы топлива по углю составляют 65%, по дровам — 111%, по мазуту — 101%.