Москва, 31 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Компания Google и киноконцерн «Мосфильм» запустили совместный проект «Мастер и Маргарита. Я там был», посвященный 125-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Булгакова и полувековому юбилею первого издания романа. Проект предполагает участие всех желающих в конкурсе чтецов, сообщается в официальном блоге компании в России.

Avaness Памятник Булгакову и коту Бегемоту в Харькове

Для того, чтобы стать участником конкурса, поклонники знаменитого произведения Булгакова должны зайти на сайт проекта g.co/MasteriMargarita, где с ними начнут общаться кот Бегемот и Коровьев. Затем участнику будет предложен фрагмент романа, который нужно будет зачитать на камеру и отправить организаторам конкурса до 5 октября.

Определит победителей обладательница «Золотой маски» Наталия Анастасьева. Онлайн-чтения будут транслироваться на YouTube.