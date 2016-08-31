Тюмень, 31 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён гражданин, по вине которого погибли две женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской прокуратуре.

josealbafotos Арест. Тюрьма

Трагедия произошла 18 марта. Водитель Борис Шерстяк в автомашине Kia Sportage двигался по левому ряду улицы Одесской к улице Харьковской. Как заявляют следователи, он был недостаточно внимателен и вёл машину «со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства». Результат — машина пересекла разметку, выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с автомобилем Lada Kalina, которой управляла 31-летняя Елена Толокнева. Женщина-водитель и её 28-летняя коллега погибли.

Ленинский районный суд Тюмени признал водителя виновным. По данным суда, он приговорён к четырём годам колонии-поселения. Также на три года ему запрещено управлять транспортом, кроме того, родственникам погибших он уплатит два миллиона рублей.

Отметим, Елена Толокнева несколько лет боролась за безопасность на дорогах. А в 2013 году она успешно представила регион на всероссийских соревнованиях «Автоледи», которые прошли в Екатеринбурге.

Вместе с Еленой погибла зоозащитница Кристина Лемак-Азява.

О водителе известно, что ранее он уже лишался права управления транспортным средством.