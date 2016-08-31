Берлин, 31 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за испанскую «Севилью», перешел на правах аренды в гельзенкирхенский «Шальке 04». Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщила пресс-служба немецкого футбольного клуба.

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Контракт 26-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на один сезон с возможностью последующего выкупа спортсмена.

Главный тренер «Шальке 04» Маркус Вайнцирл (Markus Weinzierl) уже прокомментировал информацию об аренде атакующего полузащитника сборной Украины.

«Мы рады появлению быстрого и нацеленного на ворота полузащитника, которого можно использовать для игры на обоих флангах», — сказал наставник команды.

Напомним, футболист Евгений Коноплянка провел 56 матчей за сборную Украины и забил 13 голов.