Магас, 31 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Соглашение «За честные выборы!» подписали руководители семи региональных отделений политических партий в Ингушетии. Среди них «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, Партия Роста, «Родина», «Патриоты России». Об этом ИА REGNUM 31 августа сообщили в пресс-службе республиканского избиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Подписавшиеся обязуются способствовать проведению в республике свободных, честных и справедливых выборов, проводить избирательные кампании цивилизованно, руководствуясь законом и общечеловеческими нормами морали и порядочности, не допускать использования противоправных, безнравственных технологий и фальсификаций.

В ходе подписания соглашения председатель избиркома Мусса Евлоев призвал руководителей региональных отделений партий исключить возможность «черного пиара» и «грязных» технологий.

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В Ингушетии могут увеличить численность депутатов парламента

Напомним, что в единый день голосования в Ингушетии состоятся выборы депутатов в Государственную думу VII созыва и Народное собрание республики VI созыва. На 136 участковых избирательных участков придут почти 212 тыс. избирателей.

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