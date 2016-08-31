Воронеж, 31 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Пять рейсов, летевших в Москву, принял международный аэропорт «Воронеж» в качестве запасного аэродрома 30 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

skeeze Посадка самолета

Причиной стали погодные условия в столице — накануне на Москву и Подмосковье прошел сильный дождь, в сопровождении шквалистого ветра, грозы, а кое-где — и град.

Первый рейс авиакомпании «S7 Airlines», летевший из Мюнхена, приземлился в Воронеже в 16:47. В Москву Airbus-320 отправился в 18:00.

В 17:05 в воронежский аэропорт прибыл Bombardier CRJ 200 авиакомпании «РусЛайн». Часть пассажиров улетели в Москву в 19:22 на другом самолёте, предоставленном перевозчиком. Нескольким пассажирам пришлось ждать следующего рейса: вылететь в Москву они смогли только в 02:45 31 августа. На это время пассажиры были размещены в гостинице.

Еще один самолет, Boeing-757 авиакомпании «ВИМ-Авиа», прибыл из Симферополя. В аэропорту Воронежа он находился немногим более полутора часов — с 17:15 до 18:57. Почти на два часа оказался в Воронеже Ту-204 «Red Wings», следовавший из Тивата в Москву. Также воронежский аэропорт принял Embraer ERJ 135 авиакомпании «Сириус-Аэро». Самолёт приземлился в 17:31 и вылетел в Москву в 19:07.

Отметим, что 24 августа, также из-за погодных условий, воронежский аэропорт принял два рейса, направлявшихся в Москву.