В Москве школу-транфсормер построят до конца 2017 года
Москва, 31 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Москве в Южное Бутово по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1 построят первую школу-трансформер, сообщил на пресс-подходе руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. По его словам, строительные работы закончат до конца 2017 года.
«В ближайшие полтора-два месяца будет объявлен конкурс, выбран подрядчик и начнется строительство», — уточнил Левкин, добавив, что есть положительное заключение экспертизы от 8 июня 2016 года.
Согласно проекту здания-трансформера, объект может модифицироваться из детского сада в школу. Глава департамента добавил, что всего в Адресную инвестиционную программу попали еще два объекта, строительство которых запланировано на 2018 год.
Напомним, согласно поручению президента России в послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года, региональным властях необходимо модернизировать систему дошкольного образования с возможностью строительства зданий, которые могут быть использованы организациями как дошкольного, так и начального общего образования.
В Москве уже открыты детсады-трансформеры в СЗАО и ЮВАО.