Москва, 31 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Москве в Южное Бутово по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1 построят первую школу-трансформер, сообщил на пресс-подходе руководитель департамента градостр­оительной политики столицы Сергей Левкин. По его словам, строительные работы закончат до конца 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«В ближайшие полтора-два месяца будет объявлен конкурс, выбран подрядчик и начнется строительство», — уточнил Левкин, добавив, что есть положительное заключение экспертизы от 8 июня 2016 года.

Согласно проекту здания-трансформера, объект может модифицироваться из детского сада в школу. Глава департамента добавил, что всего в Адресную инвестиционную программу попали еще два объекта, строительство которых запланировано на 2018 год.

Напомним, согласно поручению президента России в послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года, региональным властях необходимо модернизировать систему дошкольного образования с возможностью строительства зданий, которые могут быть использованы организациями как дошкольного, так и начального общего образования.

В Москве уже открыты детсады-трансформеры в СЗАО и ЮВАО.