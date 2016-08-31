Москва, 31 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Предложение о реформировании Всемирного антидопингового агентства (WADA) является очень своевременной инициативой, однако помимо изменения организационной и «политической» составляющей WADA необходимо также пересмотреть и саму систему определения допинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

ru.torange.biz Фармакология

«Я считаю, что они (антидопинговые агентства, выступившие с предложением) абсолютно правы. Данный вопрос имеет место быть. И опыт последней Олимпиады, которая в Рио еще не закончилась, показывает, что система определения допинга, и система, по которой WADA принимает решения, кого отстранить, кого допустить — она себя изжила», — заявил Лебедев.

Работа WADA полностью политизирована, и это наглядно «видно на примере того, что практически только российские спортсмены попали под какие-то санкции», подчеркнул вице-спикер Госдумы. Действия организации говорят о явной проамериканской направленности деятельности WADA, «и это ощущают на себе и спортсмены в том числе других стран», добавил он.

Наконец, «современная фармакология настолько ушла вперед, что WADA вообще никак не успевает», считает Лебедев.

«Поэтому помимо изменения политической и организационной составляющей работы этого агентства, необходимы, видимо, какие-то продвижения в медицинской сфере», — подчеркнул парламентарий «Посмотрите на некоторых американских легкоатлетов или теннисистов. Понятно, что не на морковке и не на биг-маках они отрастили себе такие мышцы», — указал Лебедев. На их фоне, например, «наш легкоатлет, который прыгает через барьеры и которого тоже не пустили, рядом с американцами просто как ребенок. Но он на допинге, а они — нет», продолжил он.

«Безусловно, это все требует реформирования, абсолютно верное обращение. И я думаю, что нашей стране тоже стоит поддержать данную инициативу», — сказал в заключение Лебедев.

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Представители антидопинговых агентств 17 стран согласовали предложения по реформированию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на саммите в Копенгагене, отмечает BBC. В частности, было предложено повысить независимость WADA, запретив руководителям агентства одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях. Помимо прочего, участники саммита предложили отделить от организаций следственные, тестирующие и менеджерские функции, чтобы предотвратить конфликт интересов, а также увеличить возможности WADA для расследований и наложения санкций за несоблюдение кодекса организации.