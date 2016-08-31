Самара, 31 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Депутаты совета депутатов Куйбышевского района Самары Ирина Кочуева, Ирина Барсукова, Дмитрий Ткаченко, Сергей Апаркин и Константин Кудряшов предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутаты не указали доходы от продажи автомобилей, участие в учреждении и деятельности хозяйствующих субъектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

По результатам проверки в адрес председателя совета депутатов Куйбышевского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции, об общих принципах организации местного самоуправления в РФ.

Отметим, 25 августа депутат Кудряшов, допустивший нарушения закона, досрочно прекратил полномочия, в отношении других депутатов решение до настоящего времени не принято.