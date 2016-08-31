Бишкек, 31 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-й годовщине получения Киргизией суверенитета, поздравил граждан страны с Днем независимости. Об этом сообщила сегодня, 31 августа, пресс-служба главы государства.

Василий Верещагин. Богатый киргизский охотник с соколом (фрагмент). 1871

«История нашего народа, как одного из самых древних в мире этносов, хранит в себе память о Киргизском каганате. О великом государстве киргизов, простиравшемся от Энесая (Енисея — ИА REGNUM ) до Ала-Тоо и от Алтая до Урала. О расцвете экономики, культуры и искусства киргизов караханидского периода. Хранит память об испытаниях, выпавших на долю киргизского народа во времена джунгарского нашествия», — сообщил президент.

Также киргизский лидер заострил внимание на «непростой жизни киргизов в Кокандском ханстве и бывшей Российской Империи» и на том, что «трагедия 1916 года застала киргизский народ раздробленным и слабым».

«1916 год был, пожалуй, самый критический момент истории народа. Трагедия унесла жизни сотен тысяч наших соотечественников. Светлая им память! Ученые потом говорили о киргизах, в частности Гумилев, как об исчезающем этносе. Но вместе с поражением в восстании и перенесенным унижением трагедия пробудила в народе такую мощную силу свободолюбия, что привела сначала к бурному росту экономики, возрождению культуры и элементов государственности в составе бывшего СССР, а затем к росту национального самосознания и, наконец, к обретению государственной независимости», — добавил он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что обретение Киргизией независимости — это историческая закономерность, даже невзирая на то, что первые два десятилетия с момента обретения суверенитета войдут в историю республики как период неоправдавшихся надежд и потерянного времени.

«Сделав несколько действительно решительных и важных шагов в формировании новой государственности, первый президент Аскар Акаев и некоторые другие высшие руководители страны погрязли в борьбе за власть и интригах. Народ не стал терпеть прогнивший режим. К сожалению, вторую волну народных надежд после мартовской 2005 года революции похоронил другой президент Курманбек Бакиев. Превзойдя предшественников в разворовывании национальных богатств, он и его семья вовлекли криминал в управление страной, пошли на убийство политических противников, журналистов. По итогам 2009 года Киргизия была признана самой бедной страной СНГ. Апрельская революция 2010 года свергла и второй преступный режим. После июньской трагедии на юге 2010 года страны чувство подавленности и депрессии в обществе еще более усилилось», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что после всего произошедшего в этот период «вновь зародить надежды на лучшую жизнь у разуверившихся во всем киргизстанцев было очень трудно». «Но по прошествии 6 лет я могу уверенно сказать: вместе мы с этим справились! Киргизия состоялась как государство, и теперь наша задача — сделать необратимым путь народа и страны в число развитых, демократических государств мира», — подытожил киргизский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа в Киргизии отмечается День независимости республики, поскольку именно в этот день в 1991 году в ходе внеочередной сессии Верховного совета Киргизии была принята «Декларация о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому документу, Киргизия была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.