Жители России на 26% сократили траты на сборы детей в школу: опрос
Москва, 31 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В 2016 году расходы родителей на подготовку детей к школе впервые с 2014 года сократились. Так, общая сумма декларируемых трат в текущем году (14 тыс. 810 рублей) на 26% меньше, чем в прошлом (20 тыс. 026 рублей). В августе 2014 года это значение составляло 13 тыс. 628 рублей. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Существенное снижение расходов наблюдается по всем позициям списка. Наиболее заметна экономия на учебниках и рабочих тетрадях: с 3 077 рублей до 1 908 рублей и добровольных взносах, причем по данному пункту снижение наблюдается уже второй год подряд (если в 2014 г. те, кто их платит, в среднем планировали отдать 1 727 рублей, то в 2016 г. — только 716 рублей).
Основная часть трат приходится на покупку одежды и обуви: в среднем 5 931 рубль. (в 2015 г. — 7 191 рубль). В среднем около 2 000 рублей будет израсходовано на покупку школьного портфеля (2 153 рубля) и письменных принадлежностей (1 968 рублей).
Несколько менее ощутимыми для кошелька являются взносы на охрану, техническое оснащение класса и другие школьные нужды (1 214 рублей). Родители, планирующие подарить учителям на День знаний в нынешнем году цветы и подарки, в большинстве своем не готовы отдать на это больше одной тысячи рублей (920).
Опрос проведен 27−28 августа 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.