Москва, 31 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В 2016 году расходы родителей на подготовку детей к школе впервые с 2014 года сократились. Так, общая сумма декларируемых трат в текущем году (14 тыс. 810 рублей) на 26% меньше, чем в прошлом (20 тыс. 026 рублей). В августе 2014 года это значение составляло 13 тыс. 628 рублей. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С.Я. Дунчев. В школу. 1954

Существенное снижение расходов наблюдается по всем позициям списка. Наиболее заметна экономия на учебниках и рабочих тетрадях: с 3 077 рублей до 1 908 рублей и добровольных взносах, причем по данному пункту снижение наблюдается уже второй год подряд (если в 2014 г. те, кто их платит, в среднем планировали отдать 1 727 рублей, то в 2016 г. — только 716 рублей).

Основная часть трат приходится на покупку одежды и обуви: в среднем 5 931 рубль. (в 2015 г. — 7 191 рубль). В среднем около 2 000 рублей будет израсходовано на покупку школьного портфеля (2 153 рубля) и письменных принадлежностей (1 968 рублей).

Несколько менее ощутимыми для кошелька являются взносы на охрану, техническое оснащение класса и другие школьные нужды (1 214 рублей). Родители, планирующие подарить учителям на День знаний в нынешнем году цветы и подарки, в большинстве своем не готовы отдать на это больше одной тысячи рублей (920).

Опрос проведен 27−28 августа 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.