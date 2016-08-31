Число жертв землетрясения в Италии возросло до 293
Рим, 31 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов в итальянском городе Аматриче. Таким образом, число жертв разрушительного подземного толчка, затронувшего три области страны, достигло 293 человек, сообщает 31 августа агентство Agi.
Отмечено, что под развалинами отеля Roma ранее были найдены тела пяти погибших. Предполагается, что под завалами находятся еще шесть человек. В городе, почти полностью разрушенном землетрясением, продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, в ночь на 24 августа в Италии произошло землетрясения силой 6 баллов по шкале Рихтера. В областях Лацио, Марке, Умбрия разрушены здания. Только в городе Аматриче погибли свыше 230 человек. Сейсмологи сообщают о непрекращающихся подземных толчках в регионе.