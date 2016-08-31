Рим, 31 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов в итальянском городе Аматриче. Таким образом, число жертв разрушительного подземного толчка, затронувшего три области страны, достигло 293 человек, сообщает 31 августа агентство Agi.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечено, что под развалинами отеля Roma ранее были найдены тела пяти погибших. Предполагается, что под завалами находятся еще шесть человек. В городе, почти полностью разрушенном землетрясением, продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в ночь на 24 августа в Италии произошло землетрясения силой 6 баллов по шкале Рихтера. В областях Лацио, Марке, Умбрия разрушены здания. Только в городе Аматриче погибли свыше 230 человек. Сейсмологи сообщают о непрекращающихся подземных толчках в регионе.