Тегеран, 31 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Действия Вооруженных сил Турции в Сирии усложняют обстановку в регионе и нарушают территориальную целостность страны, поэтому официальная Анкара должна приостановить проведение военной операции «Щит Евфрата». Об этом, как передает RT, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

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«Борьба с терроризмом и действия по сохранению безопасности в регионе являются незыблемой и важной основной во внешней политике миролюбивых стран, — говорит он. — Это не может служить основанием для нарушения территориальной целостности и проведения военной операции в другой стране без согласования с центральным правительством».

При этом Касеми добавил, что боевые столкновения, охватившие северные районы Сирии, приводят к убийствам мирного гражданского населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии 24 августа в районе города Джараблус. Танковая рота ВС Турции атаковала город, который контролируют курдские силы.

При этом официальная Анкара заявила, что в Сирии турки собираются воевать против курдов, а также террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России).