Владивосток, 31 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Выпускников Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке отличают выучка, дисциплина и преданность морскому братству. Об этом 31 августа в ходе общения с нахимовцами заявил президент РФ Владимир Путин.

mil.ru Нахимовцы

«Уверен, вы с честью продолжите традиции военного образования, настоящей школы мужества и патриотизма. Нахимовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с Военно-морским флотом России. Выпускников училища всегда отличали безупречная выучка, дисциплина, преданность морскому братству, способность решать боевые задачи в любых самых сложных условиях», — сказал Путин, обращаясь к ученикам училища.

Глава государства поздравил воспитанников учебного заведения с наступающим Днём знаний: «Воспитанные в духе любви к Отечеству и верности воинскому долгу нахимовцы и сегодня достойно несут знамя родного училища, приумножают лучшие традиции российского флота».

Напомним, на сегодняшний день в заведении учатся 560 детей. Образовательная деятельность филиала Нахимовского училища во Владивостоке носит интегрированный характер: наряду с общеобразовательными программами воспитанники осваивают дополнительные специализированные курсы, нацеленные на подготовку к военной и гражданской службе.

В училище созданы кабинеты авиа‑ и судомоделирования, морской робототехники. Воспитанники изучают историю кораблестроения, корабельный устав, навигацию, устройство надводных кораблей и подводных лодок. Предусмотрена ежегодная двухнедельная корабельная практика и морские походы, кураторство преподавателей высших военно-морских учебных заведений Минобороны России.