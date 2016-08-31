Рига, 31 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. «Памятник Освободителям в Риге необходимо снести», заявил руководитель отделения Daugavas Vanagi («Соколы Даугавы», объединение ветеранов латышского легиона Ваффен СС) в Лимбажи Гунар Гринбергс, сообщает портал Mixnews.lv. Так, по его словам, данный памятник никак не связан с реальной датой освобождения Риги.

Kalnroze Памятник освободителям Риги. 9 мая 2016

«Я поддерживаю идею о сносе памятника Освободителям в Риге. Поскольку памятник установлен в честь освободителей Риги, люди должны собираться около него в те даты, когда Рига была освобождена, а не 8 или 9 мая. Ригу освободили в 1944 году. Дата освобождения Риги не совпадает с 9 мая. Сейчас место, где находится данный памятник, стало культовым, однако этот монумент никак не связан с освобождением Риги, поэтому я считаю, что его необходимо снести. Если бы люди действительно собирались рядом с этим памятником, чтобы отметить освобождение Риги от фашизма, то у меня не было бы никаких возражений. Необходимо вспомнить, с какого года в Советском Союзе начали отмечать 9 мая? Его начали отмечать в середине 1970-х годов — спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны. Это сделали для того, чтобы старое поколение умерло и все забылось. Правительство Иосифа Сталина уничтожило свой народ», — сказал Гринбергс.

Говоря о сносе памятника советским морякам в Лимбажи, Гринбергс подчеркнул, что данное сооружение нельзя называть памятником, так как это памятный камень. По его словам, памятник в Лимбажи было решено снести по двум причинам: из-за его аварийного состояния, а также по идеологическим соображениям.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по предложению местного отделения организации Daugavas Vanagu Latvijā в городе Лимбажи снесли памятник в честь погибших во время Великой Отечественной войны советских моряков. Самоуправление разрешило обществу его демонтировать и благоустроить территорию. На эти цели из госбюджета обществу выделили 8000 евро.

Отметим, памятник в Лимбажи был снесен при поддержке праворадикального Национального объединения, входящего в правящую коалицию. Нацблок также указал, что Лимбажи будет не последним местом, где будут снесены памятники, установленные в советское время.

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