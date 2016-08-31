Рига, 31 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. 30 августа правительство Латвии на закрытой части своего заседания утвердило Национальный антитеррористический план, дополненный новым разделом превентивных мероприятий, сообщает LETA.

Измененный Советский плакат

Как заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, Национальный антитеррористический план обязателен для всех субъектов и учреждений. Наиболее важен раздел о превентивных мероприятиях, где у каждого учреждения в соответствии с уровнем угрозы есть определенные обязанности.

Несмотря на то, что в настоящее время уровень террористической угрозы в Латвии низкий, план работает и сейчас, и учреждения ответственны за определенные действия. В качестве примера министр упомянул объекты критической инфраструктуры и места массового скопления людей. «В плане охвачены все сферы, угроза которым может угрожать национальной безопасности и безопасности населения», — сказал министр.

Он также пояснил, что существует четыре уровня угрозы, и с каждым следующим уровнем действия становятся все более интенсивными и всеобъемлющими.

Козловскис уточнил, что Полиция безопасности (ПБ) разработала этот план в сотрудничестве с другими органами. С 2013 года, когда была утверждена предыдущая редакция плана, в госуправлении произошли некоторые структурные изменения, поэтому изменения потребовались и в плане.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии уровни угроз обозначаются цветовыми кодами: самый низкий — синий, повышенный — желтый, высокий — оранжевый, особо высокий — красный. Решение о том, какой уровень угрозы в стране, принимает министр внутренних дел Латвии на основании заключения начальника Полиции безопасности.

При низком уровне террористической угрозы ПБ рекомендует жителям соблюдать общие меры безопасности и обращать внимание на людей, которые ведут фото или видеосъемку в непосредственной близости от важных инфраструктурных объектов, в местах массового скопления народа, а также в общественном транспорте. Также следует обращать внимание на оставленные в таких местах без присмотра предметы.

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