Нарьян-Мар, 31 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум. На прошлой неделе Ненецкий автономный округ погасил казначейский кредит в 1,1 млрд рублей. Таким образом, госдолг региона уменьшился более чем на четверть и составил 3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации со ссылкой на вице-губернатора, руководителя департамента финансов и экономики НАО Татьяна Логвиненко.

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По словам заместителя главы НАО, по итогам прошедшей недели в окружную казну поступило 37,5 млн рублей доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 17 млн рублей, НДФЛ — 8,8 млн. рублей, налог на имущество организаций — 1 млн рублей, платежи на социально-экономическое развитие региона — 911,5 тысяч рублей, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета — 3,9 млн рублей.

Расходы региона за неделю превысили 191 млн рублей. Наибольшую долю в категории расходов занимают субсидии бюджетным учреждениям на выполнение установленных государственных заданий и программ. На эти цели из окружной казны перечислено 57,5 млн рублей. Из них — учреждениям образования, культуры и спорта НАО — 49,8 млн рублей, здравоохранения и социальной защиты — 7,7 млн рублей.

На иные цели бюджетные учреждения региона получили субсидии общим объемом 28,4 млн рублей. Наибольшая доля расходов данной части также за учреждениями образовательного, культурного, спортивного и социально-медицинского блоков.

Каждый десятый рубль расходов направлен на социальные выплаты жителям НАО. В совокупности за неделю произведено выплат на сумму 21,4 млн.

В рамках подготовки НАО к зиме юридическим лицам в регионе выделено 16,3 млн окружных средств. Сюда входят субсидии на транспортные расходы, а также компенсации недополученных доходов предприятиям, обеспечивающим жителей НАО теплом, горячей и холодной водой.

Значительную долю окружных расходов составили межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (37,8 млн рублей). Из них 24,7 млн рублей выделено Заполярному району на строительство школы в селе Тельвиска, 13,1 млн рублей — Администрации города Нарьян-Мара на осуществление дорожной деятельности и подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.