Анкара, 31 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум.



Claus Weinberg Боец курдской пешмерги

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил 31 августа, что некоторые курдские вооруженные формирования по-прежнему находятся западнее реки Евфрат, сообщает Reuters.

С таким заявлением Челик выступил в интервью турецким СМИ, добавив, что такое развитие событий неприемлемо.

Чиновник также отметил, отвечая на предложения о достижении перемирия с курдскими силами в Сирии, что курдская партия «Демократический союз» является террористической организацией, поэтому Турция, будучи суверенной страной, не может пойти на такое соглашение.

Напомним, одной из целей вмешательства Турции в войну в Сирии было не допустить появления на севере САР единого курдского образования. Официальная Анкара неоднократно требовала от курдских вооруженных формирований отойти на позиции, расположенные восточнее реки Евфрат.