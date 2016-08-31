Нью-Дели, 31 августа, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду, что переговоры между Москвой и Вашингтоном будут способствовать прекращению огня в Сирии, об этом он заявил на встрече со студентами в столице Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный секретарь США Джон Керри

По словам Керри, общение РФ и США — это «хороший диалог». Госсекретарь отметил, что по ряду вопросов в настоящее время идут дискуссии. В случае успешного их решения появятся шансы на прекращение насилия в Сирии и возможность добиться изменения динамики событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с урегулированием сирийского конфликта Москвой и Вашингтоном далекой от реального сотрудничества. По словам Пескова, взаимодействие сторон находится на уровне «обмена информацией или спорадического взаимодействия», тогда как для решения тяжелой проблемы необходимо «полноценное сотрудничество».