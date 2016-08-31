Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Работа правоохранительных органов в одном из детских садов в Приморском районе Санкт-Петербурга не связана с поисками взрывоопасных предметов в детском учреждении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Ранее очевидцы в соцсетях и СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы якобы оцепили территорию детского сада на Коломяжском проспекте и не пускают в здание родителей с детьми. Наблюдатели предположили, что поступил звонок о заминировании детсада, а полицейские «ищут бомбу».

Однако в петербургской полиции опровергли эту версию. Официально точная причина происходящего будет известна позже.

По данным ряда СМИ, в детском саду была совершена кража, и полицейские заняты установлением обстоятельств случившегося и поиском предполагаемых преступников.

Добавим, что звонки о заминировании различных объектов фиксируются в оперативных службах региона постоянно, однако чаще всего они касаются транспортной инфраструктуры, а также торгово-развлекательных центров.