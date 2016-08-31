Иваново, 31 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Все образовательные организации Ивановской области приняты специальными межведомственными комиссиями к началу учебного года. Проверку прошли более 800 учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Как уточнили в ведомстве, на подготовку к новому учебному году израсходовано свыше 410 млн рублей, более 90% которых — средства муниципальных бюджетов. 18,8 млн рублей составило федеральное финансирование на совершенствование спортивной инфраструктуры в сельских школах. В 2016—2017 учебном году на территории региона будут работать 803 образовательные организации. Они примут более 200 тыс. человек, в том числе свыше 10,7 тыс. первоклассников.

В настоящее время региональные чиновники решают задачу увеличения количества мест в школах. Потребность в строительстве и реконструкции школ особенно остро стоит в Иванове, Кинешме, Кохме, Ивановском, Савинском, Родниковском и ряде других муниципалитетов. Кроме того, в регионе сокращается количество детей, обучающихся в две смены. В новом учебном году в две смены будут обучаться 8,7 тыс. учащихся в 61 школе области — это 9% от общего количества школьников.

В пресс-службе добавили, что вопросы безопасности работы образовательных организаций региона, подготовки педагогических кадров, строительства новых школ обсуждались 30 августа в ходе заседания правительства Ивановской области. Мероприятие привел губернатор Ивановской области Павел Коньков. В ходе заседания он подчеркнул, что регион вплотную приступает к реализации программы строительства новых школ. Для получения федерального софинансирования на эти цели в 2017 году в регионе запланирован большой объем подготовительной работы.