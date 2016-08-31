Ташкент, 31 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в соцсети Instagram поблагодарила жителей страны за пожелания скорейшего выздоровления ее отцу.

kremlin.ru Ислам Каримов

«Я хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту, — пишет она. — Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении!».

Кроме того, дочь президента Узбекистана поздравила соотечественников с Днем независимости республики, который традиционно отмечается 1 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован в больницу. Правительство Узбекистана заявило о том, что лидер страны находится на стационарном лечении, однако утром 29 августа дочь президента, Лола Каримова-Тилляева, написала на своей странице в соцсети Instagram, что её отец госпитализирован в связи с мозговым кровоизлиянием.

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