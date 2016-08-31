Москва, 31 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Москве прогнозируют заторы на дорогах после сезона отпусков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Яндекс», резкий рост пробок на ключевых магистралей города ожидается 2 сентября 2016 года. По данным компании, в утренний час пик загруженность увеличится на 1 балл.

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«В первый день учебного года в Москве обычно не бывает рекордных пробок: утром машины могут скапливаться на подъездах к школам, но это не влияет на ситуацию на основных магистралях», — уточнили в пресс-службе.

Также в компании отметили, что столица занимает 13-е место среди городов-миллионников по приросту утреннего балла. «В Москве пробки плавно нарастали с середины августа по середину сентября. Примерно такая же картина в Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Александр Поляков, в сентябре прогнозируется осложнение дорожного движения в городе. В связи с окончанием сезона отпусков на ключевых магистралях столицы увеличится трафик, появятся 9-балльные пробки, также увеличится количество автомобилей.