Якутск, 31 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Представители федеральной избирательной комиссии направили в прокуратуру обращение в связи с решением Верховного суда Якутии восстановить кандидатом на выборы в Госдуму госсоветника Якутии Андрея Борисова. В документах, которыми должна была подтверждаться регистрация этого самовыдвиженца, в том числе обнаружили 150 подписей покойников, заявила глава федерального избиркома Элла Памфилова. Она возмущена тем, что этот факт не помешал Верховному суду региона счесть, что подписи соответствуют закону.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

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«В Якутии обойти нас не удастся, — заявила она. — Верховным судом республики было отменено, фактически дезавуировано решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата Борисова вследствие предоставления им собранных подписей с большими замечаниями, которые не позволяли его зарегистрировать. Исходя из этого, нами направлено в прокуратуру соответствующее обращение и надеемся, что реакция будет».

Между тем, ЦИК республики 30 августа решил оспаривать это решение Верховного суда Якутии. Региональный избирком опередила прокуратура, которая подала апелляционное представление в федеральную судебную инстанцию на день раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор подписей за кандидата в Госдуму от Якутии Андрея Борисова, называемого политологами провластным, стал поводом для жалоб в избиркомы федерального и регионального уровней. СМИ Якутии информировали, что подписные листы с помощью копий паспортов и электронных баз данных заполняют студенты Северо-Восточного федерального университета, ректор которого Евгения Михайлова возглавляла избирательный штаб Андрея Борисова. Комментируя происходящее в республике, Элла Памфилова заявляла о беспрецедентном использовании админресурса.

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Напомним, проверив подписные листы Андрея Борисова, избирком Якутии отказал кандидату в регистрации на том основании, что недействительных подписей было слишком много. Кандидат не согласился с решением регионального ЦИК и обратился с иском в Верховный суд РФ, который встал на его сторону, обнаружив ошибки в протоколах избирательной комиссии об итогах проверки подписей.