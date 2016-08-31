«Обойти нас не удастся»: ЦИК РФ жалуется на Верховный суд Якутии
Якутск, 31 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Представители федеральной избирательной комиссии направили в прокуратуру обращение в связи с решением Верховного суда Якутии восстановить кандидатом на выборы в Госдуму госсоветника Якутии Андрея Борисова. В документах, которыми должна была подтверждаться регистрация этого самовыдвиженца, в том числе обнаружили 150 подписей покойников, заявила глава федерального избиркома Элла Памфилова. Она возмущена тем, что этот факт не помешал Верховному суду региона счесть, что подписи соответствуют закону.
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«В Якутии обойти нас не удастся, — заявила она. — Верховным судом республики было отменено, фактически дезавуировано решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата Борисова вследствие предоставления им собранных подписей с большими замечаниями, которые не позволяли его зарегистрировать. Исходя из этого, нами направлено в прокуратуру соответствующее обращение и надеемся, что реакция будет».
Между тем, ЦИК республики 30 августа решил оспаривать это решение Верховного суда Якутии. Региональный избирком опередила прокуратура, которая подала апелляционное представление в федеральную судебную инстанцию на день раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, сбор подписей за кандидата в Госдуму от Якутии Андрея Борисова, называемого политологами провластным, стал поводом для жалоб в избиркомы федерального и регионального уровней. СМИ Якутии информировали, что подписные листы с помощью копий паспортов и электронных баз данных заполняют студенты Северо-Восточного федерального университета, ректор которого Евгения Михайлова возглавляла избирательный штаб Андрея Борисова. Комментируя происходящее в республике, Элла Памфилова заявляла о беспрецедентном использовании админресурса.
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Напомним, проверив подписные листы Андрея Борисова, избирком Якутии отказал кандидату в регистрации на том основании, что недействительных подписей было слишком много. Кандидат не согласился с решением регионального ЦИК и обратился с иском в Верховный суд РФ, который встал на его сторону, обнаружив ошибки в протоколах избирательной комиссии об итогах проверки подписей.