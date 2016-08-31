Томск, 31 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Председателем комитета внутренней политики администрации Томской области назначен Андрей Ульянов, ранее занимавший должность начальника отдела по обеспечению деятельности регионального Совета безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

tomsk.gov.ru Председатель комитета внутренней политики администрации Томской области Андрей Ульянов

Ранее занимавший должность руководителя комитета внутренней политики Евгений Петров оставил пост по собственному желанию.

Справка ИА REGNUM

Андрей Ульянов родился в 1982 году в селе Мельниково Шегарского района. В 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «история». После окончания университета работал научным сотрудником в Томском областном краеведческом музее, в 2006—2008 годах — ассистентом, доцентом кафедры истории и социальной работы ТУСУРа. В 2007 году получил ученую степень кандидата исторических наук. С 2008 года — в администрации Томской области, где за восемь лет прошел путь от главного специалиста отдела по обеспечению деятельности Совета безопасности до начальника этого отдела.