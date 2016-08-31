В Томской области назначен глава комитета внутренней политики
Томск, 31 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Председателем комитета внутренней политики администрации Томской области назначен Андрей Ульянов, ранее занимавший должность начальника отдела по обеспечению деятельности регионального Совета безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.
Ранее занимавший должность руководителя комитета внутренней политики Евгений Петров оставил пост по собственному желанию.
Справка ИА REGNUM
Андрей Ульянов родился в 1982 году в селе Мельниково Шегарского района. В 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «история». После окончания университета работал научным сотрудником в Томском областном краеведческом музее, в 2006—2008 годах — ассистентом, доцентом кафедры истории и социальной работы ТУСУРа. В 2007 году получил ученую степень кандидата исторических наук. С 2008 года — в администрации Томской области, где за восемь лет прошел путь от главного специалиста отдела по обеспечению деятельности Совета безопасности до начальника этого отдела.