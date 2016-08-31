Ереван, 31 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации Сергей Миронов, задержанный 26 августа в Армении по запросу властей США, вылетел 31 августа из Еревана в Москву. Об этом, как передает The Moscow Post, сообщил адвокат молодого человека Карен Нерсисян.

ross-tur.ru Рейс самолета

«Мой подзащитный (Сергей Миронов) вылетел из Еревана в Москву», — сказал источник.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Еревана был задержан гражданин РФ Сергей Миронов, которого власти США объявили в международный розыск с 11 мая 2016 года. Информация о задержании 30-летнего мужчины подтвердилась только спустя сутки.

29 августа суд в Ереване отклонил ходатайство прокуратуры Армении о временном аресте гражданина РФ Сергея Миронова.

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