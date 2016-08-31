Нальчик, 31 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Два иностранных туриста пострадали при восхождении в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, накануне, 30 августа, в ходе поисковых работ на высоте 3665 метров в Ущелье Адыр-Су спасатели нашли тело альпиниста из Германии.

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5 июля турист попал под сход лавины на перевале Гармаш. Его тело эвакуировано с помощью вертолета и передано правоохранительным органам.

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Ранее сообщалось, что под снежно-ледовый обвал попали два туриста из Германии. Одному из них повезло — его удалось спасти. С множественными переломами он был доставлен в больницу. Второго тогда найти так и не удалось.

Сообщение о еще одном обнаруженном иностранном туристе поступило в МЧС сегодня утром, 31августа. Гражданина Испании нашли в окрестностях горы Тютю-су. По предварительной информации, он сорвался при восхождении. В настоящее время ведустя работы по спуску пострадавшего.