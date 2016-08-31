Озёры, Московская область, 31 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Заведующая одним из отделов управления опеки и попечительства министерства образования Московской области подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности гибель девочки в подмосковных Озерах, о пропаже которой в августе заявили родители. Против чиновницы возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Московской области.

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По данным следствия, в 2010 году Вероника была удочерена супругами Черняковыми. Контроль за условиями жизни, содержанием и воспитанием ребенка в этой семье осуществлялся заведующей отделом.

Как установили следователи, от администрации детского сада, в котором воспитывалась девочка, а также от представителей родительского комитета и от бабушки неоднократно поступали обращения о систематическом применении физического насилия к ребенку ее отцом. Однако необходимых мер принято не было, но ежегодно составлялись формальные отчеты о результатах обследования условий жизни удочеренной девочки, в которых отмечалось, что в семье царит нормальная обстановка.

В 2016 году, как полагают следователи, ее приемные родители совершили убийство ребенка.

По факту убийства 6-летней девочки обвинения предъявлены ее отцу (п.п. «в, з» ч.2 ст. 105 УК РФ) и матери (ч.5 ст. 33, п.п. «в, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Чиновнице предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2016 года стало известно об исчезновении с территории частного дома шестилетней девочки, которая, по словам ее приемных родителей, самостоятельно покинула участок. В течение четырех дней в области велись широкомасштабные поиски ребенка, однако 9 августа ее родители признались в сокрытии смерти Вероники, произошедшей еще в апреле 2016 года. Якобы девочка утонула в ванне, а ее останки были сожжены из страха перед правоохранителями. Вскоре родители были арестованы.