София, 31 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. 5 сентября недалеко от города Варна в курортном клубе «Ривьера» состоится презентация бизнес-моделей для болгарского газораспределительного центра «Балканы». Однако пока непонятно, подпишется ли российский «Газпром» для участия в проекте. Об этом пишет болгарская газета «Стандарт».

screens-hd.ru «Газпром»

В мероприятии примут участие как минимум 35 крупных международных инвестфондов, газовых компаний, которые уже подтвердили свое намерение прибыть на форум. С российской стороны еще нет подтверждения от «Газпрома», чье присутствие особенно важно для Болгарии, подчеркивает газета. Потому что поставки голубого топлива из РФ по дну Черного моря (как часть «Южного потока») — один из четырех вариантов доставки газа в болгарский хаб.

Как заявил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Георгий Гегов, стоимость приоритетного для Болгарии проекта строительства газораспределительного центра «Балканы» в районе Варны может обойтись стране в 1,2−2 млрд евро. Гегов сказал изданию, что стоимость сооружения газораспределительного центра составит до двух миллиардов евро. Разница в 800 тыс. евро связана с тем, какой именно вариант итогового проекта выберут потенциальные инвесторы.

Все проекты будут представлены на международной конференции в Варне 5 сентября. Компания «Булгаргаз» представит четыре бизнес-модели реализации проекта. Итоговая цена строительства хаба будет известна не ранее 2017 года, так как только к этому времени будет выбрана бизнес-модель и проведены предпроектные исследования.

За презентацией бизнес-проектов реализации газового проекта будет также наблюдать представитель Еврокомиссии от энергетического департамента Клаус-Дитер Борхард. Со стороны Болгарии на форуме будут выступать премьер-министр Бойко Борисов, министр энергетики Теменужка Петкова и вице-премьер Томислав Дончев.

Если говорить конкретно о российско-болгарском сотрудничестве по проекту сооружения газового хаба, то с самого начала обсуждения газораспределительного центра София неоднократно заявляла, что для проекта необходим российский газ. Так, в январе текущего года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что проект газораспределительного центра «Балканы» является для Софии приоритетным. При этом Борисов отметил, что надеется, что газ в хаб будет поставлять и Россия через Черное море. Газораспределительный центр, по мнению главы правительства, является стопроцентно болгарским проектом, однако если Россия захочет принять в нем участие, то София будет только «за».

В августе этого года Бойко Борисов провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали российско-болгарские энергетические проекты, в частности центр «Балканы». По итогам встречи Борисов заявил, что в ближайшем будущем будут созданы рабочие группы по поставкам для центра «Балканы» российского газа, так как «решить эти вопросы без участия России невозможно».

Напомним, что в мае 2016 года вице-премьер Томислан Дончев заявил, что Болгария стремится стать газораспределительным центром Балкан. По словам Дончева, стоит задача иметь не менее трех независимых энергоисточников газа, это поможет избежать кризисной ситуации наподобие 2009 года, когда поставки газа были значительно уменьшены. В то же самое время большое количество источников газа будет гарантией лучших цен, объяснил вице-премьер.

Главный вопрос состоит в том, откуда Болгария возьмет газ для газового хаба «Балканы. На этот вопрос не могли ответить Греция с Италией в феврале 2016 года, когда подписывали меморандум с «Газпромом». Четкого ответа на этот вопрос не дает и строительство «Трансадриатического трубопровода», который является частью «Южного газового коридора». Потому как Азербайджан готов поставить в Евросоюз максимум десять миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения: «Газпром» поставляет 160 млрд кубометров. Ситуация с «Южным потоком» пока тоже весьма туманна, хотя болгарская сторона и не раз обращалась к РФ с предложением о возрождении проекта. Однако в Москве четко дали понять, что после ситуации с запретом ЕК России нужны твердые гарантии.

Как передавало ИА REGNUM, идея строительства газораспределительного центра в районе порта Варна была озвучена болгарской стороной после отказа России от проекта строительства газопровода «Южный поток» из-за позиции ЕК в 2014 году. Эту идею подержали представители Еврокомиссии.