Подтвердилось около 4% жалоб на нарушения — ЦИК
Москва, 31 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Факты нарушений избирательного законодательства в ходе предвыборной кампании в Госдуму VII созыва подтвердились по 38 жалобам из 987, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«С начала избирательной кампании по 29 августа поступили 987 жалоб о предполагаемых нарушениях в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной думы седьмого созыва», — отметила глава ЦИК.
При этом, по ее словам, факты нарушений подтвердились полностью или частично по 38 жалобам, что составляет 4% от поступивших жалоб.
Нарушения касались в основном порядка проведения предвыборной агитации, уточнила Памфилова.
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Выборы в Госдуму VII созыва состоятся 18 сентября, они пройдут по смешанной системе — 225 мандатов получат кандидаты от партий, набравших большинство голосов, еще 225 — одномандатники.