Москва, 31 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Факты нарушений избирательного законодательства в ходе предвыборной кампании в Госдуму VII созыва подтвердились по 38 жалобам из 987, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

«С начала избирательной кампании по 29 августа поступили 987 жалоб о предполагаемых нарушениях в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной думы седьмого созыва», — отметила глава ЦИК.

При этом, по ее словам, факты нарушений подтвердились полностью или частично по 38 жалобам, что составляет 4% от поступивших жалоб.

Нарушения касались в основном порядка проведения предвыборной агитации, уточнила Памфилова.

Читайте также: Памфилова пишет докладную Путину о проблемных регионах

Выборы в Госдуму VII созыва состоятся 18 сентября, они пройдут по смешанной системе — 225 мандатов получат кандидаты от партий, набравших большинство голосов, еще 225 — одномандатники.