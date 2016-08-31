Орел, 31 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Более девяти тысяч свиней погибли в результате пожара на свиноферме в Мценском районе Орловской области поздно вечером 30 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Информация о возгорании поступила в 21:18, с огнем боролись более 20 человек. Потушить пожар удалось лишь к 06:15 утра 31 августа.

Человеческих жертв удалось избежать, однако, по данным пресс-службы правительства региона, в огне погибли 828 свиноматок и свыше 8,5 тысяч поросят.

Свиноферма, на которой произошел пожар, принадлежит ООО «Черкизово Свиноводство». В результате возгорания повреждены четыре сектора корпуса опороса, значительно повреждены системы вентиляции, водопоения, кормления.

На данный момент в регионе решают вопрос утилизации погибших свиней — этим займется Орловский ветсанутильзавод.

Кроме того, сегодня будут проведены дополнительные исследования биоматериала на африканскую чуму свиней в Орловском референтном центре Россельхознадзора.

Как заверили в правительстве региона, несмотря на пожар, деятельность предприятия обеспечена в режиме «закрытого типа»: соблюдены меры биологической безопасности, возможность несанкционированного вывоза свинопоголовья, биологических отходов исключена.

Свиноматок, которые от огня не пострадали, отправят на другую площадку предприятия в Мценском районе.

Отметим, что в 2014 году работа площадки ООО «Черкизово Свиноводство» в Мценском районе была приостановлена в декабре 2014 года, из-за вспышки АЧС. Тогда на предприятии было уничтожено 27 тыс. 550 голов свиней.