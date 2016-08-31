Ульяновск, 31 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Численность избирателей в регионе по последним данным на 1 июля составила 1 млн 27 тыс. 988 человек. С 3 по 30 августа в территориальных комиссиях на выборы губернатора открепительные удостоверения получили 1738 жителей, на выборы в Госдуму — 1747. Всего ТИКам выдано 34 тыс.900 открепительных удостоверений. Об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы Ульяновского облизбиркома Ирина Курнавкина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

С 7сентября открепительные удостоверения начнут выдавать в участковых избиркомах.

По информации облизбиркома, состоялась передача избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы из типографии в Спецсвязь для отправки в территориальные избирательные комиссии региона.

По завершении производства бюллетеней к думским выборам в типографии были уничтожены пластины — оттиски, при помощи которых печатались избирательные бланки, а также оставшиеся бракованные листы.

«На сегодняшний день продолжается изготовление бюллетеней к выборам губернатора Ульяновской области. Территориальные избиркомы смогут получить их в типографии 5 сентября 2016 года», — сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Ульяновской области Георгий Селезнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновском регионе на выборах в Госдуму-2016 по двум одномандатным избирательным округам баллотируются 16 кандидатов. По Ульяновскому округу № 187 (485 тыс. 902 избирателя) баллотируются 9 кандидатов, по Радищевскому № 188 (550 тыс. 722 избирателя) — 7.

На выборах на пост главы региона зарегистрированы семь кандидатов: Олег Горячев — от «Яблоко», Максим Сурайкин — от «Коммунистов России», Сергей Морозов — от «Единой России», Сергей Маринин от ЛДПР, Лев Левитас — от «Зеленых», Алексей Куринный от КПРФ, Олег Калмыков от «Справедливой России».

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