Москва, 31 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (47%) считает, что современное школьное образование в той или иной степени хуже советского. Чаще всего так считают респонденты 35−59 лет. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским холдингом «Ромир».

Грамота — путь к коммунизму. Советский плакат

Каждый пятый опрошенный (22%) полагает, что качество образования осталось на том же уровне, что и во времена СССР.

Об улучшении качества школьного образования по сравнению с советскими времена заявило 15% российских граждан. В этом в большей степени убеждена молодежь, хотя сравнивать они могут только понаслышке.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие как в городах различных типов, так и в сельской местности, во всех федеральных округах России. Выборка репрезентирует взрослое население страны.