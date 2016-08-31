Киев, 31 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум.



Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Газ

На 27 августа запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 12,255 млрд куб м (+0,43 млрд куб м за неделю), что составляет 39% от объёма ПХГ. Оператор газотранспортной системы Украины, компания «Укртрансгаз», уточняет, что среднесуточная закачка в августе составила 61 млн кубометров, а всего за август удалось запасти 1,642 млрд кубометров топлива.

Как сообщалось ранее, Украина рассчитывала в августе-сентябре закачать в хранилища примерно 3,3−3,4 млрд кубов газа. То есть до достижения этого показателя ей остаётся примерно 1,75 млрд кубометров — столько предстоит закачать за сентябрь.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович, который отвечает за энергетические вопросы, 2 сентября намерен посетить Киев, а 11−12-го — Москву. Визит уже подтвердили в российской и украинской прессе. Цель визита обозначена весьма расплывчато «встреча с профильными министрами для изучения заинтересованности в трёхсторонних переговорах по газу». Впрочем, это если не знать предыстории вопроса. Напомним, вице-президент ЕК как минимум со второй половины июня уговаривает Украину вступить в трёхсторонние (Украина, Россия, ЕС) переговоры относительно экспорта российского газа на Украину. Дело в том, что Европу сильно беспокоят намерения Украины ограничиться запасами 14,5−15 млрд куб. м газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона 2016/2017 гг. В Европе опасаются, что в случае холодов Украина может начать несанкционированный отбор транзитного газа для собственных нужд, что негативно скажется на внутриевропейских балансах.

Однако пока что на публику Шевчович заявил, что транзит российского газа в Евросоюз через Украину идет «очень хорошо».

«Несмотря на очень сложную ситуацию, особенно на востоке Украины, транзит через Украину работает очень хорошо. В последние две зимы и лето мы видели повышенный спрос на транзит через Украину, украинская газовая система работает достаточно хорошо», — сказал он. Шевчович отметил, что Европа выступает за сохранение этого маршрута и после 2019 года и готова проводить трехсторонние встречи по газу с Россией и Украиной для решения данного вопроса.

Между тем, глава Минэнерго Игорь Насалик и главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) Юрий Витренко устроили заочную дискуссию о стоимости российского газа для Украины. Сначала министр в эфире телеканала «112-Украина» заявил, что Украина сегодня покупает газ существенно дороже, чем могла бы: «Да, мы платим дороже, мы платим за транзит по территории Украины, по территории Европы и обратно. На сегодня эта цена составляет 185 долларов. По прямым контрактам с Российской Федерацией эта цена составляла бы 140 долларов. Это цена независимости».

Юрий Витренко возразил министру: «Цена по контракту с Газпромом на III квартал не составляет 140 долларов. Реальная цена выше как минимум на 30 долларов. При этом сейчас цена на европейский газ на границе Украины уже существенно ниже, чем 185 долларов». Впрочем, он не уточнил, на сколько именно существенно, а также за счёт чего реверсный европейский газ обходится дешевле, хотя Украине приходится оплачивать лишний транзит.

Кроме того, Витренко дал понять, что его компания могла спровоцировать текущее падение стоимости национальной валюты: «У нас в этом году ситуация гораздо лучше, чем в 2015. Сейчас на счетах «Нафтогаза» аккумулированы 22 млрд грн, и мы уже купили валюту для закачки газа в ПХГ», — заявил чиновник журналистам. Речь идёт почти о миллиарде долларов. Серьёзная сумма, учитывая, что дневной оборот украинского межбанка находится в пределах 150−200 млн долл.

Замглавы фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко в эфире телеканала NewsOne озвучил фантастические суммы, которые НАК «Нафтогаз», по его сведениям, готовится инвестировать в геологоразведку: «Сегодня позиция «Нафтогаза» и менеджмента этого предприятия, которое хочет часть денег — более 100 млрд грн, по моей информации около 150 млрд грн, — направить на добычу, то есть, в геологоразведку, и при удачной геологоразведке — увеличение добычи газа».

Напомним, даже минимальная озвученная планка примерно в 6 раз превышает прибыль компании, ожидаемую по итогам 2016 года (16−18 млрд грн, недавнему прогнозу главы НАК Андрея Коболева). Сам депутат высказывается в пользу того, чтобы переложить эти риски и расходы на инвестора. Однако в любом случае остаётся вопрос: откуда «Нафтогаз» планирует привлекать указанные суммы?

Есть и ещё один важный момент: главный источник прибыли компании за январь-июнь 2016 года — плата за транзит природного газа в Европу (18 млрд грн). Странно, что компания всячески избегает инвестировать именно в это направление своей деятельности.

Пока же «Газпром» впервые раскрыл сумму встречных требований НАК «Нафтогаз Украины» в суде Стокгольма — речь идет о 14,23 млрд долларов.

Электроэнергия

Согласно официальной статистике, запасы угля на ТЭС Украины по данным «Укрэнерго» (оператор объединённой энергосистемы Украины) за истекшую неделю фактически не изменились — 910 тыс тонн по состоянию на 29 августа (912 тыс тонн неделей ранее). При этом запасы угля антрацитовой группы выросли на 19 тыс тонн — до 352 тыс тонн. Однако этих запасов по прежнему недостаточно: по состоянию на 28 августа 11 энергоблоков ТЭС общей мощностью 2805 мВт находились вне резерва из-за отсутствия запасов антрацита.

Всего же на конец августа в энергосистеме Украины работали 33 блока ТЭС общей мощностью 6429 МВт (примерно 45% от общей установленной мощности украинских ТЭС).

Впрочем, глава Минэнерго Игорь Насалик в интервью «РБК-Украина» привёл более весомые цифры: «Сейчас на складах более одного миллиона тонн угля, из них антрацитовой группы около 420 тысяч тонн».

Украинское издание «Деловая столица» сообщает любопытные подробности подготовки к приватизации ряда энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний — одна из главных надежд «большой» приватизации, сразу после Одесского припортового завода. Сообщается, что ещё с прошлого года холдинговая компания «Энергомережа» осуществляет весьма сомнительную посредническую деятельность между указанными компаниями и их клиентами, имеющими долги перед производителями и поставщиками электроэнергии. Фактически, посредничество сводится к формуле «внеси 50% задолженности, а о покрытии остальной суммы мы договоримся сами». При этом одно только готовящееся к продаже «Запорожьеоблэнерго» потеряло таким образом 1 млрд грн. В настоящее время в отношении «Энергомережи» ведутся расследования по подозрению в мошенничестве, однако суть даже не в этом. Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что сама по себе деятельность посредника связана с приватизацией и без нее вряд ли была бы возможна (инвестор тут же начал бы выбивать все накопленные долги). Таким образом, энергетические активы перед продажей ещё и грабят.

«Укрэнерго» запланировала на 2017 год инвестпрограмму на сумму почти в 7,7 млрд грн. При этом 4,2 млрд грн планируется привлечь на рынке заёмного капитала.

За последний год на Украине цены на электроэнергию выросли на 56,4%, рапортует Госстат. И с 1 сентября 2016 года украинцев ждет очередное повышение — электроэнергия для населения подорожает на 25−30%, в зависимости от уровня потребления.

Уголь

В ближайшее время запасы угля антрацитовой группы на украинских ТЭС могут дополнительно увеличиться. В порту «Южный» заканчивается разгрузка судна, доставившего на Украину 71,7 тыс тонн угля из ЮАР (что, кстати, опровергает заявление главы Минэнерго Игоря Насалика, сделанное им в мае этого года: тогда министр сказал, что в 2016 году Украина не будет закупать уголь в ЮАР).

«Всего у нас зафрахтовано угля более чем 300 тысяч тонн. Этот объем мы получим в сентябре-октябре. Но, если не будет угля из зоны АТО, с которыми возникают сложности не только в добыче, но и в логистике поставок, то мы можем еще увеличить объем импорта. В том, что мы сможем к ноябрю накопить 2,8 миллиона тонн, у меня вообще никаких сомнений не возникает», — продолжает комментировать накопление угля глава Минэнерго. Из чего следует, что за 2 месяца Украине предстоит увеличить запасы примерно на 1,8 млн тонн (не считая ежедневного расхода). 300 тыс тонн — уголь из ЮАР. Остальное должно быть покрыто углём украинской добычи, а также поставками из Донбасса — поскольку в этом же интервью Игорь Насалик утверждает, что Украина пока не собирается закупать уголь в России.

Правда, эксперты этого оптимизма не разделяют: «С угольными складами у нас проблемы, потому что из-за дисбаланса производства электроэнергии, из-за того, что шесть атомных энергоблоков стоят в ремонте, вместо того, чтобы шёл процесс, плюс добавились проблемы с поставками угля с неконтролируемых территорий. В результате мы получили, что на складах порядка одного миллиона тонн угля, чего не достаточно, то есть мы наблюдаем сейчас отставание от графика по накоплению угля», — комментирует ситуацию эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радио «Голос Столицы». Впрочем, министр с ним не согласен и признаёт отставание только по накоплению антрацита и то лишь в пределах 220 тыс тонн.

Также министр довольно чётко обозначил будущее украинского углепрома: «Мы оставим примерно семь шахт, в которые будем инвестировать, а порядка 11−13 шахт будут закрыты. Если на некоторых шахтах себестоимость угля составляет 1,2 миллиона гривен за тонну, то у меня возникает вопрос: «Они уголь добывают или золото?!». Конечно, такая шахта работать не может, потому что она тянет вниз всю угольную отрасль. Те шахты, которые будут закрыты, получат дотацию, чтобы дать людям работу. Мы работаем в этом направлении и с немецкими, и с британскими специальными программами адаптации. Остальные 17−18 шахт будут выставлены на приватизацию». На продажу шахты планируется выставить уже к концу года, сроки закрытия шахт министр не назвал. Следует также отметить, что министр говорил только о шахтах, находящихся на контролируемой Украиной территории.

«Украина занимает шестое место в мире по запасам каменного угля. Нынешняя власть в разы сократила государственную поддержку угольной отрасли, доведя ее до плачевного состояния. В результате правительство закупает уголь в Африке. Это позор для страны. Шахтерам нужна реальная государственная программа поддержки, иначе отрасль просто остановится, что будет огромной угрозой для энергобезопасности страны. Инвестиции в шахты способны сделать добычу угля прибыльной даже при нынешних низких мировых ценах на энергоресурсы, и на уголь в частности. Но власть решила добить украинскую угледобычу и не выделять средства на ее поддержку и развитие», — комментирует эти планы народный депутат от «Оппозиционного блока» Юлий Иоффе.

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец также критикует профильное министерство за приверженность экспорту в ущерб углю собственной добычи: «Украинские шахты вынуждены создавать склады для хранения угля газовой марки собственной добычи. Наш уголь почти в два раза дешевле зарубежного. Если его не использовать и подолгу хранить на складах, он окисляется и теряет качество. Особенно в жару. Для обогатительной фабрики «Комсомольская», которая расположена на одной производственной площадке с шахтой имени А. Стаханова, приоритетной является переработка привозного угля. А свой лежалый уголь затем списывают. Словом, создали себе такую вот коррупционную схему и успешно ею пользуются».

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук считает, что такая «реформа» в энергетической сфере может обернуться экономическими потерями, экологическими проблемами и социальной дестабилизации угледобывающих регионов. «Экономический ущерб будет вызван дальнейшим ростом зависимости Украины от импортного угля. Украина ежегодно будет и в дальнейшем переплачивать за импортный уголь и это будет еще одно энергетическое рабство. Это заставит правительство и в дальнейшем существенно повышать тарифы на электроэнергию как для населения, так и промышленности. Экологические и социальные проблемы станут следствием технического процесса закрытия шахт», — комментирует специалист. Корольчук подчеркивает, что предложение закрытия 11 шахт не подкреплено никакими финансовыми гарантиями правительства.

«Соответственно, речь идет не о цивилизованном закрытии, которое предусматривает проектные работы, природоохранные мероприятия, пост-ликвидационные мероприятия по закрытию шахт, строительство коммунальных и социальных объектов, строительство жилья для уволенных шахтеров и их семей и т. д. Отдельно от всех стоит пункт выплаты денежных компенсаций и речь идет не о одноразовых выплатах, а программу дотаций для шахтеров как минимум на 15−20 лет. В правительстве и министерстве банально боятся озвучить, что ничего «цивилизованного» по отношению к шахтам и шахтеров не будет. А объем затрат для каждой шахты является колоссальным. По имеющейся информации в 2002—2003 гг. международные банковские структуры, работающие с Мировым банком и ЕБРР, провели исследование и рассчитали, что в среднем закрытия шахты на Украине обойдется минимально в 200 млн долларов. В эту сумму входили только часть из вышеперечисленных мероприятий, а строительство и экологические вопросы не были учтены. Вместе с этими направлениями, а также десятилетней период выплаты «цивилизованных» компенсаций сумма закрытия составила от 350 млн. долл. и выше. При таких условиях в бюджете Украины должно было быть предусмотрено на ликвидацию 11 шахт минимально 3,85 млрд долларов. Даже если не учитывать инфляционные показатели и валютные изменения за последние 10 лет, то даже сумма в почти 4 млрд. долл. кажется нереальной. В конце концов, никто в Украине и не планирует тратить такие средства. Программа ликвидации и консервации части шахт предусматривает расходы на уровне 11 млрд грн на следующих 4 года. Скорее всего речь идет о физическом процесс закрытия. Социальные и экологические аспекты — останутся без внимания. Соответственно в социальной сфере нужно будет ожидать лишь углубление деградации и дезадаптации угольных регионов», — анализирует эксперт.

Что касается поставок угля из ДНР и ЛНР, то позиция украинского правительства в очередной раз изменилась. «Еще 6−7 месяцев назад мы могли сказать, что без антрацита из зоны АТО мы не обойдемся вообще. На сегодняшний день мы компенсировали антрацитовую группу из других стран», — заявил Игорь Насалик в эфире телеканала «112. Украина», комментируя разгрузку первого транспорта с южноафриканским углём. Любопытно, что в начале месяца Насалик говорил прямо противоположное — что ограниченность возможностей по перевалке угля в портах Украины не даст полностью заместить поставки с донецких и луганских шахт (либо же придётся переходить на кузбасский уголь).

Между тем, не только государство собирается импортировать уголь к отопительному сезону. Гендиректор крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко рассказал на пресс-конференции, что компания планирует импортировать уголь для нужд своих ТЭС, причём не только антрацитовой, но и газовой группы. «В настоящий момент прорабатываем рамочный контракт по поставке как марки Г, так и марки А. Марка Г — это ресурс из Польши. И сегодня мы ведем переговоры для того, чтобы подстраховать, так как дополнительно нагрузки несут наши электростанции, которые работают на марке Г, и конечно же, обеспечить эту дополнительную нагрузку очень быстро невозможно». По словам Тимченко, потребность Украины в угле в оставшиеся месяцы (сентябрь-декабрь) составит примерно 10 млн тонн, причём у него есть опасения, что примерно десятой части этого количества может не хватить. Что же касается ДТЭК, то Тимченко уточнил, что компания пока не собирается заниматься переоборудованием энергоблоков своих ТЭС на потребление угля газовых марок и рассчитывает на импорт антрацита из Австралии и ЮАР, который обойдётся компании примерно в 1800—1900 грн/т, в зависимости от транспортного плеча.

Нефть

Госслужба геологии и недр предлагает с 1 сентября приостановить компании «Укрнафта» (частно-государственная компания, негосударственным пакетом в размере 42% акций владеет группа «Приват» во главе с Игорем Коломойским) действие трёх лицензий на добычу нефти в Полтавской области. Причиной такого решения стали долги компании перед госбюджетом. Компания в ответ пригрозила недопоступлением налогов в бюджет (хотя если верить Госслужбе, она их и так не платит), а также судебным иском.

Тяжбы государства и «Укрнафты» по поводу отчислений в бюджет — одна из вечных тем украинской политики. Например, заставить компанию выплатить дивиденды в своё время не удалось даже правительству Януковича (в результате она платила их уже в 2014 году, причём сразу за 5 лет). Буквально на днях компания добилась решения суда от отмене начисления пени за просрочку выплаты дивидендов за 2014 год. Судиться компании явно выгоднее, чем платить, поэтому весьма вероятно, что стороны (компанию контролирует менеджмент Коломойского, несмотря на то, что доля государства в компании выше) так и поступят.

Госстат Украины по итогам января-июня 2016 года зафиксировал более чем двукратный рост потребления мазута (407 тыс т) в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (166 тыс. т). При этом импорт мазута вырос за этот период более чем в 5 раз, до 186 тыс. т.

Минэнерго Украины сообщает об очередном снижении транзита нефти в Европу. За январь-июль он составил 7,7 млн т, что на 1,42 млн т ниже, чем за 7 месяцев прошлого года.

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