Берлин, 31 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает возможным возобновление сотрудничества России и других экономически развитых государств в формате «Группы восьми», об этом министр заявил в интервью немецкому издательскому объединению RND.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

По словам Штайнмайера, наиболее развитые государства заинтересованы в тесном взаимодействии с Россией. Однако это возможно в случае урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине.

«Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны «семерки» смогут обсудить этот вопрос с Москвой. Ключ к возвращению в «восьмерку» лежит в Москве», — отметил министр.

В настоящее время в состав G7, ставящей своими целями решение глобальных политических и социальных вопросов, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В таком составе группа существовала с 1976 по 1997 год, вновь вернувшись к нему в 2014 году.

Название «Группа восьми» объединение получило после присоединения к нему России, однако после событий на Украине весной 2014 года и возвращения Крыма в состав РФ Москва была исключена из формата G8.