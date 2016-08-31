Москва, 31 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Расходы на подготовку ребенка к учебному году в Москве в среднем составили 8600 руб., в Санкт-Петербурге — 8200 руб. Более половины работающих родителей 1 сентября пойдут провожать своих детей в школу. В опросах исследовательского центра портала Superjob приняли участие 1600 родителей учеников. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

А.В. Волков. Первое сентября. 1951

В Москве траты на сбор ребенка в школу, по оценкам родителей, составили около 8600 рублей, в Санкт-Петербурге — 8200 рублей. В 2015 и 2014 году москвичи тратили примерно на 500 руб. меньше (в среднем — 8100 руб.). Родители школьников из Санкт-Петербурга в 2014 году укладывались в сумму около 7300, в 2015 — около 7600 рублей.

Ежегодно растет число семей, где на сборы школьника тратят более 10 тыс. рублей: в Москве за 2 года оно возросло с 34 до 42%, в городе на Неве —с 25 до 40%.

Провожать своих детей в школу в этом году пойдут 57% работающих родителей, причем 34% берут ради этой цели выходной или день в счет отпуска, а 23% планируют отпроситься на полдня либо опоздать на работу. Не собираются провожать ребенка в школу 43% родителей,

Опрос проведен в Москве и Санкт-Петербурге 22—26 августа 2016 года. Исследуемая совокупность: родители детей школьного возраста. Размер выборки: 1600 респондентов.