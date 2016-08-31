Берлин, 31 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум.



Мигранты

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 30 августа, что наплыв мигрантов не приведет к фундаментальным изменениям в ФРГ, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава республики выступила в интервью германской прессе.

«Германия останется Германией со всем, что дорого нам», — передает слова главы ФРГ ежедневник Sueddeutsche Zeitung.

Напомним, Германия стала основной страной, принимающих беженцев, которые массово стали прибывать на территорию Евросоюза из Сирии, Ирака, Афганистана и Севере Африки.

По данным Международной организации по миграции, на территорию ЕС за 2015 год прибыло более 1 млн. мигрантов и беженцев.