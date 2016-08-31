Москва, 31 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В России три четверти детей (75%) носят школьную форму. Подавляющее большинство родителей 92% заявили, что поддерживают идею наличия школьной формы в учебных заведениях. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским холдингом «Ромир».

Anatoly Savin Советские школьники, 1 сентября. СССР

Говоря о плюсах школьной формы, более половины родителей (59%) отметили, что форма дисциплинирует детей, и еще 33% параллельно отметили, что форма настраивает детей на учебу. Также среди важных преимуществ формы почти половина опрошенных (45%) назвали сглаживание социального неравенства детей из семей с разным достатком. 44% родителей ответили, что школьная форма упрощает процесс выбора одежды по утрам.

romir.ru Есть ли у школьной формы свои плюсы/ преимущества и какие?

Главным минусом школьной формы более трети родителей (36%) назвали его высокую стоимость. Вопрос цены школьной формы вызывает многочисленные дискуссии. В некоторых регионах в 2016 году стоимость полного комплекта школьной формы доходит до 7−10 тысяч рублей, что ощутимо бьет по карману родителей, особенно на фоне кризиса.

romir.ru Есть ли у школьной формы недостатки и какие?

Помимо этого четверть родителей (26%) ответили, что к концу учебного года форма теряет опрятный вид. На качество материала пожаловалась пятая часть (20%) респондентов. Еще 18% опрошенных заявили, что школьная форма надоедает из-за отсутствия разнообразия. И каждый восьмой родитель (13%) считает, что форма лишает детей индивидуальности.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих как в городах различных типов, так и в сельской местности, во всех федеральных округах России. Выборка репрезентирует взрослое население страны.