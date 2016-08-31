Женева, Швейцария, 31 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм заявил 30 августа, что от загрязнения окружающей среды умирает столько же людей, сколько от рака, сообщает Центр новостей ООН.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, семь миллионов человек на планете умирает от загрязнения — это приблизительно столько же, сколько умирает от рака», — отметил он на пресс-конференции в Женеве.

Отвечая на вопросы журналистов, бывший норвежский политик и дипломат также отметил ту роль, которую может играть сотрудничество с другими компаниями в продвижении миссии ЮНЕП.

Он подчеркнул, что «как минимум мы будем готовы идти на сотрудничество с теми компаниями, которые хорошо себя зарекомендовали или готовы к изменениям». Солхейм обратил внимание на недавнее соглашение, заключенное с компанией Ethiopian Airlines в том, чтобы помочь ей достичь максимальной эффективности затрат топлива.