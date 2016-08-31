Будапешт, 31 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Венгерские нейрофизиологи выяснили, что собаки способны понимать значения некоторых слов и различать их интонацию. Для этого животные, как и человек, задействуют разные полушария мозга, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дрессировка собаки

По словам Аттилы Андикс из Будапештского университета, человеческий мозг делит работу между двумя полушариями, когда обрабатывает речь. Левое полушарие определяет значения слов, а правое — распознает интонацию, с которой они произнесены, после чего мозг объединяет информацию. Мозг собак, утверждает ученый, действует по той же схеме.

Ученые провели опыты с участием 11 собак, которых приучили неподвижно лежать внутри устройства для магнитно-резонансной томографии. Хозяин собаки произносил различные слова, как осмысленные, так и абракадабру, причем делал это с разной интонацией: «хватательной», «хвалительной» или нейтральной. Сканер зафиксировал активность левого полушария собак, когда они слышали знакомые им слова. Правое полушарие «включалось» в ответ на эмоциональную окраску речи.