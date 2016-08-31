Куала-Лумпур, 31 августа, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Полиция Малайзии арестовала трех боевиков «Исламского государства» (ИГ — организация, запрещенная в РФ), которые планировали теракты в развлекательном центре, полицейском участке и индуистском храме в пещере Бату, сообщает 31 августа Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Теракты были запланированы на 30 августа, накануне Дня независимости. У задержанных обнаружили огнестрельное оружие и гранаты.

Полиция утверждает, что арестованные действовали по указанию Мухаммада Ванди Мохамада Джеди, гражданина Малайзии, который сражается в Сирии на стороне ИГ (запрещена в РФ). Полиция считает его ответственным за организацию теракта в баре на окраине Куала-Лумпура в июне 2016 года, который стал первым успешным терактом исламистов в Малайзии.

Ранее сообщалось, что в августе 2016 года 68 граждан Малайзии попытались покинуть страну, чтобы присоединиться к ИГ (запрещена в РФ), но были задержаны.