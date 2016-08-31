Москва, 31 августа, 2016, 09:45 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы неизвестные угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, стоимость которого составляет около 1,5 млн рублей. Об этом, как передает НТВ, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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Инцидент произошел во вторник вечером, 30 августа, возле дома №91 по Алтуфьевскому шоссе.

32-летний автомобилист, у которого похитили дорогостоящий японский внедорожник, сам обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

По словам потерпевшего, к припаркованному транспортному средству подошли трое неизвестных, пригрозили владельцу авто оружием (нож и пистолет), высадили из иномарки и уехали на ней.

По факту угона автомобиля было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленников.